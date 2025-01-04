بقيادة محمد عبد المنعم.. نيس يستعيد نغمة الانتصارات باجتياز رين بالدوري الفرنسي

حقق فريق نيس، المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، فوزًا ثمينًا على ضيفه ستاد رين بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب أليانز ريفيرا، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

شارك محمد عبد المنعم أساسيًا مع نيس ضد رين، ولعب المباراة كاملة، وذلك عقب ثماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

محمد عبد المنعم يعود مع نيس إلى الانتصارات

أنهى نيس الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 3-1، إذ قص لاعبه إيفان جيساند شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 12.

أدرك أرنود كاليمويندو التعادل لصالح رين في الدقيقة 27، قبل أن يسجل رفاق عبد المنعم هدفين، عن طريق سفيان ديوب وجايتان لابورد في الدقيقتين 34 و45+5.

وفي الشوط الثاني، قلص أدريان تروفيرت الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 49، قبل أن يحصل بابلو روزاريو لاعب نيس على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+2، لتنتهي المباراة بفوز زملاء محمد عبد المنعم بنتيجة 3-2.

أبعدت الإصابة محمد عبد المنعم عن 4 مباريات لفريق نيس في مختلف المسابقات، بعدما شارك في 7 لقاءات في الدوري الفرنسي.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

استعاد نيس نغمة الانتصارات، بعدما غابت عنه في آخر 3 مباريات في جميع البطولات، بالهزيمة في الدوري الأوروبي والتعادل مع مونبلييه في الدوري الفرنسي، ثم الفوز على كورت في كأس فرنسا بركلات الترجيح.

بتلك النتيجة، ارتقى نيس إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بينما تجمد رصيد رين عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.