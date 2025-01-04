فلسطين.. سماع دوي انفجار بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن هناك أصوات انفجارت بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي إذنا والشيوخ، ومخيم العروب في محافظة الخليل، ونشرت حواجزها العسكرية في منطقتي واد ريشة، وخلة الفول، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال الخليل، وأزالت العلم الفلسطيني من شوارع البلدة، علما أنها أزالته قبل نحو أسبوع. وداهمت قوات الاحتلال مخيم العروب، ونصبت حاجزًا عسكريًا، ومنعت المواطنين من التنقل.