بـ10 لاعبين.. ريال مدريد يقلب الطاولة على فالنسيا وينتزع صدارة الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزًا مثيرًا على مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب ميستايا، والمؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بتأخر ريال مدريد بهدف للا شيء، سجله هوجو دورو في الدقيقة 27، قبل أن ينهض الملكي في الشوط الثاني ويقلب الطاولة على فالنسيا.

فينيسيوس يستمر في المعاناة مع فالنسيا

بدأ الريال الشوط الثاني بقوة، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 55، أهدرها الإنجليزي جود بيلينجهام بعدما ارتطمت في القائم.

وفي الدقيقة 61، سجل الفرنسي كيليان مبابي هدفًا لصالح ريال مدريد، لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل، وازدادت الإثارة بطرد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الميرينجي في الدقيقة 79، بعد تدخله على حارس الخفافيش، ليحصل على البطاقة الحمراء المباشرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ونجح البديل لوكا مودريتش في إدراك التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 85، بتمريرة من بيلينجهام.

وجاء دور جود بيلينجهام ليصحح خطأه ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 90+5، بعدما استغل خطأ مدافع فالنسيا، قبل أن ترفض العارضة هدف التعادل في الوقت القاتل لأصحاب الأرض، بتسديدة في الدقيقة 90+9 من اللاعب ريوخا.

بهذا الفوز، انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني من جاره أتلتيكو مدريد مؤقتًا، كما ازدادت معاناة فالنسيا في الليجا باستمراره في منطقة الهبوط.

بتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة على قمة ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، وبات مهددًا بالهبوط للدرجة الأدنى.