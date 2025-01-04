«تعليم الشيوخ» تناقش إلغاء التنسيق الداخلي في الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة.. غدًا

تعقد لجنة التعليم بمجلس الشيوخ اجتماعًا لها، غدًا الأحد، بحضور ممثلي الحكومة؛ وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدمة من النائبة راجية الفقي بشأن إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعة للتنسيق الحكومي والتحديات التي يواجهها الطلبة في التنسيق الحكومي.

وكذلك مناقشة الاقتراح برغبة المقدمة من النائبة حنان سليمان بشأن إلغاء التنسيق الداخلي في الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها.

وأيضًا مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني.

فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له يوم الأحد، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.