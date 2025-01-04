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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ماذا قال كولر بعد خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد؟

كولر
كولر
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قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة شباب بلوزداد، إن الأهلي لم يخسر من فترة طويلة، وإن المباراة بشكل عام كانت حادة جدًا، والمنافس قدم مستويات جيدة رغم أن فرصهم محدودة.

وأضاف أن الهدف الذي دخل مرمى الأهلي جاء في توقيت صعب، وكان يجب تجنبه، مؤكدًا أن موقف الأهلي في المجموعة لن يتأثر كثيرًا بالخسارة، وأنه سوف يسعى بكل قوة للتأهل للدور التالي.

وأشار إلى أن الأهلي خاض المباراة بأسلوب مختلف عن اللقاء، الذي جمع الفريقين في القاهرة، وفقدنا الكرة كثيرًا، ولم نؤد بالشكل الذي اعتدنا عليه.

الأهلى كولر المؤتمر الصحفي المدير الفني