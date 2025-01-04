ads
السبت 04 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«كارثة كاملة وشاملة».. ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا

الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيسَ الحالي المنتهية ولايته جو بايدن، واصفًا إياه بأنه الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة. 

وقال ترامب، إن بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة فهو كارثة كاملة وشاملة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل. 

وواصل ترامب، أنّ سياسة الحدود المفتوحة لبايدن جعلت الإرهاب والعنف في الولايات المتحدة أمرا يصعب تخيله أو تصديقه.  

هذا التصريح يأتي في وقت حساس حيث تشهد الولايات المتحدة تحديات داخلية وخارجية كبيرة، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل كبير على مستوى حياة المواطنين الأمريكيين.

ودأب ترامب على الهجوم على بايدن وسط استمرار الصراع السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو جزء من التصعيد الذي شهده المشهد السياسي الأمريكي في السنوات الأخيرة، منذ تولي بايدن منصب الرئاسة في يناير 2021، وجه له ترامب انتقادات متكررة حول مجموعة من القضايا.

الإرهاب والعنف الحزبين الجمهوري والديمقراطي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القضايا الاقتصادية أمريكا دونالد ترامب منصب الرئاسة