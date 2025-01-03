إصابة 9 فلسطينيين بينهم اثنان بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة

أصيب 9 فلسطينيين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، مساء اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية بأن 9 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، منهم اثنان بحالة خطيرة، حيث تجري لهما طواقم الإسعاف عمليات إنعاش للقلب والرئتين، والذين جرى نقلهم عقب منع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتا، ونشرت عددا من القناصة على أسطح البنايات القريبة منه.