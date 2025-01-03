شباب بلوزداد يوقف سلسلة انتصارات الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا

كسر فريق شباب بلوزداد الجزائرى سلسلة انتصارات الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق الفريق الجزائري فوزا قاتلا على حامل اللقب في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب 5 جويلية في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي عند 27 مباراة متتالية بدون هزيمة في دورى أبطال أفريقيا.

آخر هزيمة للأهلى في دوري أبطال أفريقيا

وكانت آخر خسارة للأهلى في دورى أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف مقابل هدفين في دور المجموعات من النسخة قبل الماضية وتحديدا يوم 12 مارس 2023 في الجولة الرابعة من دور المجموعات .