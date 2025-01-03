خبير طيران مدني: غموض كبير في حادث تحطم طائرة بكوريا الجنوبية

أوضح الكابتن يوسف هملان، خبير الطيران المدني من عمان، أن الأعطال الفنية في الطائرات أمر متوقع، وأن هناك تعليمات دقيقة يجب على الطيارين الالتزام بها، وفقًا لإرشادات الشركة المصنعة، خاصة قبل عملية الهبوط.

وأشار «هملان»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الطائرة المنكوبة في مطار كوريا الجنوبية كانت تعاني من مشكلة أثناء الهبوط، حيث استمرت محركاتها في العمل بسرعة عالية للغاية، وكان هذا الخلل كان أحد الأسباب الرئيسية للكارثة الجوية، ما أدى إلى اندفاع الطائرة إلى نهاية المدرج.

وأوضح: «هناك أخطاء فنية واضحة، لكن يبقى السؤال ما إذا كان الطياران قد التزما بالإجراءات والتعليمات المحددة، ولا تزال هناك تفاصيل غامضة حول هذا الحادث، ما يستدعي تدريبًا مكثفًا للطيارين على التعامل مع المواقف الطارئة مثل عدم إنزال عجلات الطائرة، مع توفير تعليمات دقيقة للتصرف في مثل هذه الحالات».

وشدد خبير الطيران على أن الطيار يتحمل مسؤولية محاولة تفادي الحوادث حتى اللحظة الأخيرة، مع ضرورة التواصل الفوري مع فرق العمليات الجوية والصيانة عند مواجهة أي مشكلة، حيث قد يكون العطل الفني قابلاً للإصلاح قبل وقوع الكارثة.