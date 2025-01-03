إسرائيل تعتزم بناء 12 نقطة عسكرية جديدة على طول الشريط الحدودي مع لبنان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ الجيش سيبني 12 نقطة عسكرية جديدة على طول الشريط الحدودي مع لبنان ، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الوضع الأمني على الحدود الشمالية توترات متصاعدة بين إسرائيل وحزب الله، فضلاً عن التهديدات الأمنية المستمرة من الفصائل المسلحة في لبنان، بما في ذلك التنظيمات الفلسطينية التي تتواجد في مخيمات اللاجئين على الحدود.

ويواجه لبنان تحديات سياسية واقتصادية كبيرة في الوقت الراهن، وهو ما يعزز من وجود جماعات مسلحة مثل حزب الله على الحدود، في ظل هذا الوضع الداخلي، ويزعم جيش الاحتلال أن تعزيز نقاطه العسكرية على الحدود مع لبنان هو خطوة ضرورية لتعزيز الأمن، في مواجهة أي تصعيد محتمل.