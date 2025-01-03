ريمونتادا ميلان على يوفنتوس تقوده لنهائي السوبر الإيطالي أمام الإنتر

حجز فريق ميلان مقعده في نهائي كأس السوبر الإيطالي، بعد حقق ريمونتادا على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر السعودي.

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخها، بمشاركة 4 أندية، هم: ميلان، يوفنتوس، إنتر ميلان، وأتالانتا.

مباراة ميلان ضد يوفنتوس

واجه فريق ميلان نظيره يوفنتوس في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، وقلب الطاولة على اليوفي، بعدما كان متأخرًا في النتيجة بهدف في الشوط الأول، قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني.

افتتح يوفنتوس التسجيل في الدقيقة 21 من الشوط الأول عن طريق كينان يلدز، ليمنح فريقه التقدم في بداية المباراة.

حافظ فريق السيدة العجوز على تقدمه حتى الدقيقة 71، عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ميلان، انبرى لها النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش بنجاح، مدركًا التعادل للروسونيري.

لم يدم التعادل طويلًا، فبعد 4 دقائق فقط، وتحديدًا في الدقيقة 75، شهدت المباراة هدفًا عكسيًا قاتلًا، حيث سجل لاعب يوفنتوس فيديريكو جاتي هدفًا بالخطأ في مرماه، مانحًا التقدم لصالح ميلان، ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

بذلك، تأهل ميلان إلى نهائي السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس، ليضرب موعدًا مع جاره إنتر ميلان، الذي أقصى أتالانتا في نصف النهائي، ليتجدد موعدًا جديدًا لديربي الغضب يوم الإثنين المقبل 6 يناير 2025.