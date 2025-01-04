مشايخ شمال سيناء الجدد يؤكدون دعمهم للرئيس السيسي في احتفالية تنصيبهم.. صور

السبت 04/يناير/2025 - 12:09 ص

أقيمت احتفالية مشايخ شمال سيناء الجدد، والذي أكد فيها الجميع دعمهم للدولة المصرية وكافة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور كافة مشايخ وعواقل سيناء والمشايخ الجدد ورموز أبناء سيناء من كافة العواقل، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وأبناء المحافظات، وبناء على دعوة من الشيخ خالد صلاح القمبز أحد مشايخ قبيلة القلاعية بمدينة ومن المشايخ الجدد اللذين نالوا الثقة.

وأشار الشيخ خالد صلاح إلى أن الدعوة جاءت بهدف الاحتفال بمشايخ سيناء عامة وإرسال رسالة أمن وأمان ورسالة تأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الدولة المصرية، مشيرا إلى أن التحديات التي سوف تواجه المشايخ في الفترة الراهنة تحديات قوية عن ذي قبل؛ نظرًا لما تشهده المنطقة من أحداث ولابد أن يتكاتف الجميع قيادة وشعبًا من أجل الوطن.

كما وجه كافة المشايخ والعواقل رسالة تأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك رسالة شكر له ولقواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية مؤكدين على أن أبناء سيناء تحت راية ودعم قواتهم المسلحة هما صمام الأمن والأمان لمصر بل للأمة العربية والإسلامية.

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