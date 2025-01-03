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الجمعة 03 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الأحد.. إسكان الشيوخ تناقش تطوير منطقة كبريتاج حلوان

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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تعقد لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا لها يوم الاحد المقبل  بحضور ممثلي الحكومة ، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت ، بشأن تطوير منطقة كبريتاج حلوان وحديقة الهابي داي وعيونها الكبريتية وإعادة افتتاحها كمقصد للسياحة العلاجية .
كما تناقش اللجنة أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سليمان الزملوط بشأن تنمية المنطقة الساحلية ( ساحل الرمانة ) بشمال سيناء  .
فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له يوم الاحد القادم وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية . 
 

منطقة كبريتاج حلوان للسياحة العلاجية لجنة الإسكان ساحل الرمانة المنطقة الساحلية