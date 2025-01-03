الأحد.. إسكان الشيوخ تناقش تطوير منطقة كبريتاج حلوان

تعقد لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا لها يوم الاحد المقبل بحضور ممثلي الحكومة ، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت ، بشأن تطوير منطقة كبريتاج حلوان وحديقة الهابي داي وعيونها الكبريتية وإعادة افتتاحها كمقصد للسياحة العلاجية .

كما تناقش اللجنة أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سليمان الزملوط بشأن تنمية المنطقة الساحلية ( ساحل الرمانة ) بشمال سيناء .

فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له يوم الاحد القادم وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية .

