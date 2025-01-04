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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الشباب ومحافظ مطروح يشهدان الندوة التثقيفية للاتحادات النوعية بسيوة

وزير الشباب ومحافظ
وزير الشباب ومحافظ مطروح يشهدان الندوة التثقيفية بسيوة
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  الندوة التثقيفية للاتحادات النوعية بالقرية الأولمبية بسيوة، وذلك في ختام برنامج زيارته لمحافظة مطروح لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية، بحضور رؤساء الاتحادات النوعية.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بواحة سيوة، وذلك خلال توجيه بحل مشاكل وتلبية مطالب لم يلتفت لها أحد لعقود مضت، وتم تنفيذها وساهمت في إحياء الواحة من جديد، والذي ظهر جلياً خلال زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الأخيرة لسيوة.

وأعرب وزير الشباب عن فخره وامتنانه لشباب سيوه فهم نموذج للطيبة والاصالة، ونموذج لما تسعي إليه الدولة المصرية في المبادرة الرئاسية بداية جديدة للتنمية البشرية. 

ووجه الدكتور أشرف صبحي بالعمل على توفير كافة مطالب أهل سيوه فيما يخص مشروعات الشباب والرياضة،  معلناً عن توفير رحلة لشباب سيوة للقاهرة كأحد طلبات شباب سيوه.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمام القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكافة أجهزة الدولة بتنمية واحة سيوة تقديراً لمكانتها وطيبة أهلها مع إعداد مخطط شامل لتنميتها والإسراع في وضع حلول عاجلة ودائمة لمشكلات عانت منها سيوة عقود طويلة وتحقيق الرؤية الحضارية لمستقبلها، ومنها فى قطاع الشباب والرياضة.

و أشار محافظ مطروح إلى أنه مستهدف تنفيذ مشروعات بتكلفة ۹٫۸ مليون جنيه منها إنشاء ملعب اكليرك بمركز شباب سيوة، وسلمى خماسي بأبو شروف والسلام، وسور لمركزى شباب سيوة وأبو شروف، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الرياضية والشبابية على أرضها وتنظيم عدد من الفعاليات منها استضافة الأفواج الشبابية والرياضية للجامعات، والأندية والمراكز الرياضية وشباب المحافظات الحدودية ضمن برنامج أهل مصر، بالإضافة إلى ما تزخر به الواحة من عناصر وأبطال رياضيين خاصة في الألعاب الفردية، ومنها ألعاب القوى مع تحقيق عدد منهم المراكز المتقدمة على مستوى البطولات المحلية.

وزير الشباب ومحافظ مطروح يشهدان الندوة التثقيفية للاتحادات النوعية بسيوة

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