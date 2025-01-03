ads
الجمعة 03 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التعليم العالي الأسبق: منظومة التأمين الصحي الشامل الأمل الكبير لتطوير أداء المنظومة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الأمل الكبير لتطوير الأداء الصحي في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «فى السنوات الأولى وبعد عام 2014 كان الإهتمام موجه للبنية الأساسية فى مصر سواء كانت الطرق أو المواصلات أو الكهرباء وغيرها، مشيرًا إلى أنه من حوالى 5 سنوات بدأ الإهتمام المكثف بالتعليم والصحة.

وتابع: «هناك مثال ناجح وواضح جدًا وهو القضاء  على فيروس سي، والذى كان يصيب كبد حوالي 14% من المصريين، وكان يؤدي إلى مضاعفات شديدة، وكلما كان الآداء الصحي متجه إلى الوقاية بيبقي دايمًا خير من العلاج».

التأمين الصحي الشامل التعليم والصحة الدكتور حسين خالد القضاء علي فيروس سي فيروس سي منظومة التأمين الصحى الشامل وزير التعليم العالي مداخلة هاتفية منظومة التأمين