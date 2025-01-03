سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم

استقرت أسعار الفراخ والبيض في ختام تعاملات اليوم الجمعة داخل السوق المحلية بالتزامن مع بدء السنة الميلادية الجديدة وقرب احتفالات عيد الميلاد المجيد.

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 85 و95 جنيها في المتوسط للمستهلك بحسب النطاق الجغرافي، وكيلو الفراخ الساسو نحو 93 و 105 جنيهات في المتوسط.

وبلغ سعر كيلو البط نحو 130 جنيها في المتوسط للمستهلك، أما كيلو الفراخ البلدي فسجل نحو 143 جنيها .

وبلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 85 جنيها.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 160 جنيها و البيض الأحمر نحو 163 جنيها.

ووصل سعر طبق البيض البلدي نحو 130 جنيها.