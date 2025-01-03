لبحث الأحداث الطارئة .. اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة اللبنانية وأحمد الشرع

جرى اتصال مساء اليوم الجمعة، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، وقائد العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، تم خلاله بحث العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة.

كما تطرق الاتصال الى ما تعرض له الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا في منطقة البقاع.

من جانه أكد «الشرع»، أن الاجهزة السورية المعنية، قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حدث.

في ختام -الاتصال- وجه «الشرع» دعوة إلى «ميقاتي»، لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين، وتمتين العلاقات الثنائية.

كان قد أُصيب أربعة عسكريين لبنانيين اليوم، في تجدد الاشتباكات على الحدود بين الجيش اللبناني وعدد من المسلحين السوريين.