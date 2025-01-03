تفاصيل القضاء على بؤر إجرامية شديدة الخطورة واستشهاد ضابط شرطة

استهدف قطاع الأمن العام بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريات أمن "سوهاج – أسيوط – المنيا" بناءً على إجراءات مقننة عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. حيث تم ضبط عناصر تلك البؤر ومقتل 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم فى العديد من الجنايات ما بين "قتل، شروع فى قتل، مخدرات، سلاح، إطلاق أعيرة نارية، إستعراض قوة") واستشهاد ضابط شرطة عقب تبادلهم إطلاق النيران مع القوات.



وضٌبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة (200 كيلو جرام لمخدر البانجو المخدر - 21 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 38 كيلو جرام لمخدر الشابو – 58 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف – 14 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 24 فرد محلى" – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

 قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (22 مليون جنيه)

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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