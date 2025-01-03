وزير الرياضة يلتقي شيوخ وعواقل واحة سيوة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، شيوخ وعواقل واحة سيوة، وذلك على هامش برنامج زيارته لمحافظة مطروح لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية.

يأتي اللقاء في إطار تقوية أواصر التواصل بين الوزارة وشباب وشيوخ وعواقل واحة سيوه، وحرصها على الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم.

وخلال اللقاء تم مناقشة إنشاء مدينة شبابية ورياضية بسيوه، ورفع كفاءة مراكز شباب أبو شروف والسلام وأغورمي وبهي الدين وأبو بكر الصديق ونادي شبيبة القبائل ونادي الواحه الرياضي، بالإضافة إلى إنشاء مركز للتخاطب وتنمية المهارات لذوي الهمم بمدينة الحمام، وأيضاً دراسة آليات التشغيل الأمثل للقرية الأوليمبية بسيوة.

ومن جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة بتواجده في واحة سيوه، هذه الواحة التاريخية العريقة، والتي تحمل في ثناياها حضارة عريقة وتراثاً أصيلاً، فهي رمز للتاريخ والحضارة المصرية، وأهل سيوة هم حملة هذا التراث، ومسؤولون عن حفظه ونقله للأجيال القادمة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الشباب هم عماد المستقبل، وهم قوة الدفع نحو التنمية والتقدم، ولهذا تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالشباب، وتعمل على توفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم، ولذلك نسعى جاهدين لتطوير البنية التحتية الرياضية في كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة في المناطق الحدودية مثل واحة سيوة.

وفي ختام اللقاء، أكد "صبحي" على أن وزارة الشباب والرياضة ستقدم كل الدعم اللازم لتطوير الرياضة والشباب في واحة سيوة بصفة خاصة ومحافظة مطروح بشكل عام، وسنعمل على توفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أهدافكم، وجعلها نموذجاً يحتذى به في التنمية المستدامة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي شيوخ وعواقل واحة سيوة

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