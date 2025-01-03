ليلى زاهر: أنا مش مثقفة وباخد معلوماتي من "التيك توك"

كشفت الفنانة ليلى زاهر أنها لا تحب القراءة، وتمثل لها عائق كبير حتى في عملها بمجال التمثيل، كانت شقيقتها ملك تقرأ لها سكريبت العمل، لعدم رغبتها في قراءة الدور.



وقالت الفنانة ليلى زاهر خلال استضافتها في بودكاست "كلام عائلي"، تقديم الفنان صدقي صخر، أنها تشتري الكتب ولكن لا تقرأها، وأنها تحاول ولكن لا تستطيع.

وأضافت أن كل معلوماتها تستمدها من تطبيق "التيك توك"، حتى لو كانت خطأ فهي تحبه وتؤمن بكل ما يقدم فيه.

وأكملت الفنانة ليلى زاهر حديثها "أنا مش مثقفة، ومبحبش القراءة، وملك أختي بتهاجمني لما أشتري كتب على الفاضي ومفتحهاش".

وإختتمت حديثها أنها أصبحت الآن مضطرة لقراءة الأعمال الخاصة بها، وتذاكر الشخصيات لأنها أصبحت أدوار بمساحات أكبر وشخصيات أكثر تنوع.