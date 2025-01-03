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الجمعة 03 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع إجمالي شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة إلي 45,658 شهيدا

شهداء غزة
شهداء غزة
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ارتفع إجمالي عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة إلي 45,658 شهيدا، بحسب ما كشفت مصادر طبية في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الجمعة.

كما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 108,583، وفقا للمصادر.

وأفادت المصادر بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في القطاع، في الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن استشهاد 77 فلسطينيا وإصابة 145 اخرين، وهذه الحصيلة هي ما وصلت للمستشفيات.

ولفتت إلى أن عددا من الشهداء مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مصادر جيش الاحتلال الإسرائيلي