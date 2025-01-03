قوات الاحتلال تقتحم مخيم «بلاطة» بالضفة الغربية

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم «بلاطة»، شرق مدينة «نابلس» بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، اليوم الجمعة، في بلدة «بيت فوريك» شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

من جانبه أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مواجهات ببلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، سبتمبر الماضي، هجومًا موسعًا على الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن سقوط شهداء وضحايا من بينهم أطفال ونساء، كما فرض حصار شامل على مدنٍ كبيرة ومناطق واسعة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وينفذ الاحتلال جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.