فيديو| نائبة كولومبية: ندعم الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه

أكدت النائبة بمجلس الشيوخ الكولومبي، كلارا لوبيز، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن بلادها تعمل على دعم الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه.

وكشفت «لوبيز» -خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية» عبر سكايب- إنها طالبت بوقف فوري لإطلاق نار في قطاع غزة ،وإدخال المساعدات والإفراج عن المحتجزين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وينفذ الاحتلال جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.