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الجمعة 03 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمم المتحدة: قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن غزة لا تنفذ بشكل كامل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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طالب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة، باحترام المستشفيات، والأطقم الطبية في غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل شنت هجمات ضد مستشفيات القطاع.

وقال «حق» -خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية» عبر سكايب- إن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، لا تنفذ بشكل كامل للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت إلى أن الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، دعا مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق النار في القطاع، على الرغم من أنه ضروري ومحوري لتعزيز السلام بالمنطقة.

وشدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على أنه يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، موضحًا أنه يجب حماية العاملين بالمنظمات الدولية، ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات بموجب القانون الدولي.

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