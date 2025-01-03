20 شهيدا في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أنّ 20 شهيدا ارتقوا جراء غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

يأتي هذا التصعيد في وقت حساس، إذ تشهد المنطقة تجددًا في العمليات العسكرية من دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ما فاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة نتيجة الحصار المستمر والعمليات العسكرية المتواصلة منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ السابع من أكتوبر، كثّفت القوات الإسرائيلية من غاراتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، بزعم أنها مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر والقيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع، إذ تزيد الغارات المتواصلة من معاناة المدنيين، خصوصًا في ظل نقص المواد الأساسية مثل الأدوية والغذاء.