أمريكا تعتزم تكثيف ضرباتها في اليمن

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمركي جو بايدن، أبلغت «تل أبيب» عزمها تكثيف ضرباتها في اليمن، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي ديسمبر الماضي، نفذت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات على عدة مناطق باليمن، استهدفت منئآت حيوية، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وبعد اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل و«حماس» في السابع من أكتوبر 2023م، بدأ «الحوثيون» استهداف سفن قبالة السواحل اليمنية قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها.

وأدت الهجمات الى تراجع كبير في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وصولا لقناة السويس، وفي محاولة لردعهم، تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة لهم بالأراضي اليمنية منذ يناير 2024م.

ويشهد الشرق الأوسط توترات ومخاوف كبيرة من حدوث حرب إقليمية ترجع إلى عدة أسباب منها، حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن.