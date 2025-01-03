استشهاد ضابط وإصابة أمين شرطة خلال مداهمة مطلوبين في أسيوط

استشهد المقدم كريم ياسين وكيل الدعم بقطاع أمن مركزي أسيوط متأثراً بإصابته خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت خارجين عن القانون بقرية العونة بمركز ساحل سليم في أسيوط.

فور وصول القوات إلى مكان وجود العناصر الإجرامية قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب قوات الشرطة والتي قامت بالرد عليهم أسفر تبادل اطلاق النار عن مقتل 3 أشخاص من الخارجين عن القانون وإصابة المقدم كريم ياسين من قوة قطاع الأمن المركزي بأسيوط قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصابته فيما اصيب أمين شرطة بجراح وتم نقله للمستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.