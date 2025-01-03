جدل في نقابة الأطباء.. استقالات تهدد استقرار المجلس ومصير غير واضح

جدل واسع داخل مجلس نقابة الأطباء، بعد قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة التي كان من المفترض أن يكون موعدها اليوم ٣ يناير ، وهو ما أسفر عن استقالة أربعة من أعضاء مجلس النقابة فما الذي حدث في نقابة الأطباء؟



أكد الدكتور محمد فريد حمدي الأمين العام للنقابة العامة للأطباء ، أن النقابة لم تتلق رسميًا أي استقالات حتى الآن، مشيرًا إلى أنه في حال تقديم استقالة رسمية، سيتم بحثها واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للائحة النقابة.

وأوضح "حمدي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه في حال قبول استقالة أي عضو من أعضاء المجلس، ستتم دراسة الأمر من قِبل جميع أعضاء المجلس للتصويت على الخطوة القادمة، مع تصعيد المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في آخر انتخابات النقابة لشغل المقعد الشاغر.

وقال إن مجلس النقابة سيقوم بالنظر في أي استقالات بعناية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرارية عمل المجلس وعدم تعطيل القضايا الجوهرية التي تخص الأطباء، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، والأزمات المتعلقة بتطوير بيئة العمل وحماية حقوق الأطباء.