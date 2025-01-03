موقف محمد عبد المنعم.. تشكيل نيس لمواجهة رين بالدوري الفرنسي

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس، المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ستاد رين، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

يستضيف فريق نيس بقيادة عبد المنعم، اليوم الجمعة، نظيره رين على ملعب أليانز ريفيرا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد عبد المنعم تشكيل نيس أمام رين، ليعود للمشاركة أساسيًا عقب ثماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

أبعدت الإصابة محمد عبد المنعم عن 4 مباريات لفريق نيس في مختلف المسابقات، بعدما شارك في 7 لقاءات في الدوري الفرنسي.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يحتل نيس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي رين في المركز الثاني عشر وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل نيس لمواجهة رين