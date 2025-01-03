«مايك جونسون» يخسر أولى جلسات التصويت على رئاسة مجلس النواب الأمريكي

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل اليوم الجمعة، بأن مايك جونسون، خسر أولى جلسات التصويت على رئاسة مجلس النواب الأمريكي.

وانطلقت اليوم - جلسة التصويت - لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي، وذلك مع بداية دورته الجديدة.

شارك في التصويت، أعضاء مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وسط أجواء تشهد تنافسًا حادًا بين المرشحين.

ويعد انتخاب رئيس المجلس خطوة محورية في تنظيم عمل «الكونجرس» خلال الفترة المقبلة، حيث يشغل المنصب دورًا هامًا في تحديد جدول الأعمال التشريعي وإدارة مناقشات القوانين المهمة.