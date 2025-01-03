السيطرة على حريق داخل مصنع كرتون بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية قبل قليل، من إخماد حريق داخل مصنع كرتون بقرية بلقس التابعة لمدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عمرو سالم مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل مصنع كرتون بقرية بلقس بدائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف العميد نبيل غيث وكيل إدارة الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.