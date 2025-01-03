ضربه بالعكاز.. الإعدام لمتهم قتل والده بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقا، متهم بقتل والده بمنطقة عرب الساحة الحوامدية، صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين سمير جابر علي، ومحمد عبدالحكيم رضوان بأمانة سر شنودة فوزي.

جاء في أمر الإحالة الصادر عن نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن المتهم بيت النية وعقد العزم علي قتل المجني عليه انتقامًا منه بعدما طرده من المنزل بسبب سوء سلوكه وتعديه عليه بالضرب مما أدى إلي كسر مضاعف في قدمه.

اختمرت بداخله فكرة شيطانية، وفي سبيل ذلك توجه إليه ليزهق روحه، مستغلاً وجود المجنى عليه وحيدا بمسكنه فى هذا الوقت ، وعجزه بعد إصابته بالكسر التي لم يكتف بها المتهم، وصمم علي الانتقام منه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم توجه إلي مسكن والده، وما أن ظفر به حتي انهال عليه بالضرب، أعلي قدمه المصابة بمنطقة تركيب الشرائح والمسامير، ثم تناول العصا الخشبية التي تعاون والده علي الحركه وأخذ يضربه بها علي جسده ورأسه عدة ضربات متتالية أزهقت روحه، وتركه وفر هاربًا.

جاء في تحقيقات النيابة أن المتهم اعتاد التشاجر مع والده والاعتداء عليه، بسبب رفضه سلوكه الخاطئ، حتي تطور الأمر، فقام المجني عليه بطرده من المسكن، وترك له مسكنا آخر ملكه بمنطقة أخرى، فقام المتهم بالانتقام منه بأن اعتدى عليه بالضرب مما أدى إلي كسر مضاعف بقدمه وخضوعه لعملية جراحية، تطلبت تركيب "شرائح ومسامير"، وإصابته بالعجز.

لكن المتهم لم يكتف بما فعله بوالده، وقرر استكمال مسلسل الانتقام الدموى منه، ويوم الواقعة، جلس في عمله يفكر في حيلة للانتقام، ثم توجه له بمسكنه واعتدى عليه حتي فارقت روحه الحياة.

وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليه تعرض لضربات في الرأس، أدت إلي كسر الجمجمه ونزيف دموى، علاوة علي وجود كدمات بالجسد، وآثار ضرب أعلي عملية في القدم اليسرى.

وقررت النيابة إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتى أصدرت حكمها السابق.