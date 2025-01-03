إسرائيل تعترف باحتجاز مدير مستشفى كمال عدوان

اعترفت إسرائيل أنها تحتجز مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، بعد تقارير عن اعتقاله الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" اليوم الجمعة.

وداهمت قوات الاحتلال أحد آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، وهي مستشفى كمال عدوان، الأسبوع الماضي، حيث احتجزت الدكتور حسام أبو صفية مع عشرات الموظفين الآخرين، ثم نقلتهم إلى مركز استجواب في 27 ديسمبر الماضي.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهم استهدفوا المستشفى تحت مزاعم بأن عناصر حماس يستخدمونه كمركز قيادة.

والآن، ادعى جيش الاحتلال أن الطبيب محتجز للاشتباه في "تورطه في أنشطة إرهابية" واتهمه بـ"حمل رتبة" في حماس، لكنه لم يكشف عن مكان وجوده.

وقالت سلطات الاحتلال في بيان، إنه يخضع حالياً للتحقيق من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

وأثار نشطاء حقوق الإنسان مخاوف بشأن حالة الدكتور أبو صفية، حيث قالت منظمة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنها تلقت معلومات عن تدهور صحته.

و أوضحت، أن فرع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، وهي مجموعة أخرى لحقوق الإنسان، قدمت طلبا للحصول على معلومات وزيارة محام نيابة عن عائلة مدير المستشفى.