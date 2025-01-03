اكتشاف فيروس جديد يُصيب كبار السن.. مستشار الرئيس يكشف الحقيقة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن تفاصيل اكتشاف أول حالة نادرة مصابة بمتلازمة "فيكساس"، وإمكانية انتشاره بين كبار السن.

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الحديث عن اكتشاف فيروس يُصيب كبار السن أمر مغلوط تمامًا، مشيرًا إلى أن هناك رصدًا لحالة مصابة بمرض مناع يُصيب الإنسان نتجية خلل جيني، ويظهر بعد عمر الـ 50 عامًا.

ولفت مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أن هذا المرض ليس مُعديًا ويختلط كثيرًا مع الكثير من الأمراض، موضحاً أن مصر تمتلك القدرة على علاج هذا المرض وعلاج أعراضه بصورة كبيرة.

