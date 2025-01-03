خبير علاقات دولية: مصر كشفت جرائم الاحتلال منذ اليوم الأول للعدوان على غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ شهادات المسؤولين الدوليين بشأن جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة واستهداف البنى التحتية والصحية والمستشفيات والمدارس تثبت ما أكدت عليه مصر منذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر 2023.

وأضاف خبير العلاقات الدولية في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر كشفت جرائم إسرائيل منذ اليوم والأسبوع الأول، وأكدت أن ما تقوم به يتجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى انتهاج سياسة العقاب الجماعي وقتل الفلسطينيين واستهداف النساء والأطفال واستهداف البنى التحتية وعدم التفريق بين ما هو مدني وغير مدني.

وتابع : «الاحتلال يتعامل مع كل سكان قطاع غزة وكأنهم أهداف مشروعة ومسلحون، وبالتالي، فإنها تمارس جرائم الحرب وسط تواطؤ غربي ودولي ودعم وصمت وتبرير أمريكي لما تقوم به من جرائم الإبادة الجماعية، إلا أن مصر تحركت على كل المسارات مثل المسار القانوني بكشف جرائم الاحتلال والعمل على محاكمة مرتكبي جرائم الحرب وتحركت في محكمة العدل الدولية وتضامنت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بخصوص ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية».