تفاصيل تخصيص عبارة نهرية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والسياح بأسيوط

علق اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على تخصيص عبارة نهرية و 2 لانش كإسعاف نهري مُجهز بأحدث الأجهزة وتوفير أطقم طبية متخصصة قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة في المحافظة.

وأضاف "أبو النصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنه قام بتوفير عبارة مجهزة بشكل كامل لخدمة الأهالي في أسيوط، والسياح القادمين لرؤية الآثار الفرعونية والدينية والعديد من المزارات السياحية المسيحية والإسلامية.

ولفت إلى أن الكثر من الأهالي يقومون بسياحة نيلية لرؤية المزارات الموجودة في المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على الحفاظ على السلامة الصحية والطبية للمواطنين والسياح على حد سواء.

وأشار إلى أن سرعة الانتقال إلى المصابين يُقلل بصورة كبيرة من أثار الحوادث أو الخسائر التي قد يتعرض لها المواطن حال التعرض لأي أمر طاريء، موضحا أن وجود عبارات مجهزة بشكل طبي يُعد نقلة نوعية كبيرة جدًا في تقديم الخدمات الطبية، فالدولة لا تتأخر على المواطن، وحريصة على تقديم أفضل الخدمات.