روسيا: فريق ترامب لم يقدم مقترحات مثيرة للاهتمام بشأن أوكرانيا

قال ممثل روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يقدم أي مقترحات "مثيرة للاهتمام"; بخصوص تسوية الصراع في أوكرانيا.

وأضاف نيبينزيا - في تصريح صحفي أوردته "وكالة تاس"الروسية للأنباء اليوم الجمعة - أن هناك "إشارات غير رسمية وغير واضحة، بشأن الاستعداد لشيء ما، لكن لا يوجد ما يمكن أن يعتبر بمثابة عرض جاد".

وأشار إلى أن مصطلح "تجميد الصراع" يتردد كثيرا، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أوضح - في 19 ديسمبر الماضي - الشروط التي يمكن بناء عليها الحديث عن إنهاء الصراع; شرط الحفاظ على المصالح الأمنية المشروعة لروسيا.

وفيما يتعلق بالموقف الأوكراني، قال نيبينزيا إن الجانب الأوكراني أشار - مؤخرا - إلى "إشارات بشأن بعض الاتفاقات"، لكنها لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد.

وقال إنه في حال أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رغبة في "الجلوس على طاولة المفاوضات"، فإن الوقت "يضيق وستزداد الشروط صعوبة بالنسبة له".