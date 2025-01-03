مي فاروق عقب زفافها توجه رسالة خاصة : "من قلوبنا بنقولكم شكراً"

احتفلت الفنانة مي فاروق أمس بعقد قرانها على الفنان محمد العمروسي، وسط حضور كبير لنجوم الفن والإعلام.

ووجهت الفنانة مي فاروق على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام رسالة خاصة إلى الحضور والجماهير.

ونشرت الفنانة مي فاروق صورة لها مع زوجها الفنان محمد العمروسي، لتشارك بها جمهورها.

منشور الفنانة مي فاروق

وكتبت في منشورها "من قلوبنا بنقول شكراً لكل شخص شاركنا أجمل لحظاتنا، وجودكم معانا في يوم فرحنا كان أكبر دليل على محبتكم".

وتابعت الفنانة مي فاروق "دعمكم ده حاجه عمرها ما تتقدر بتمن، كل ابتسامة، كل كلمة حلوة وكل دعوة من القلب لمستنا وأسعدتنا اكتر مما تتخيلوا، فرحتنا كانت مكتملة بوجودكم معانا، وربنا ما يحرمنا من قلوبكم الطيبة ومحبتكم ودعواتكم".

شارك عدد كبير من النجوم في الحفل، أبرزهم الفنان مصطفى قمر، أنوشكا، شريف منير، تامر حسين، عزيز الشافعي.