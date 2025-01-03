مثلث الرعب يقود تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فالنسيا، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره فالنسيا بملعب ميستايا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود مثلث الرعب (كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس) تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا.

وكانت مباراة ريال مدريد وفالنسيا تأجلت من الدور الأول لبطولة الدوري الإسباني؛ بسبب إعصار دانا الذي ضرب منطقة فالنسيا، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطة وحيدة، ومتفوقًا على غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين، بينما يأتي فالنسيا في المركز التاسع عشر قبل الأخير وفي رصيده 12 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.