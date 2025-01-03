مندوب مصر بمجلس الأمن: جرائم الاحتلال لن تدفعنا للتخلى عن الشعب الفلسطيني

قال مندوب مصر أمام مجلس الأمن، السفير أسامة عبد الخالق، اليوم الجمعة، إن على إسرائيل أن تعلم أن كل الإجرام الذي ترتكبه لن يدفع الفلسطينيين أن يتركوا أراضيهم.

وأكمل «عبد الخالق»، أن العدوان والإجرام المتواصل لن يدفعنا كعرب، ومعنا كل الدول المحبة للسلام، إلى أن نتخلى عنهم وعن قضيتهم التي هي قضيتنا الأولى والأساسية.

وأشار إلى أن المجموعة العربية، تؤكد أن التاريخ هو خير معلم، ويقطع أن الحق والعدل هما اللذان سيسودان رغم العدوان، وسيحصل الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بناء على طلب من الجزائر، التي تتولى رئاسة المجلس خلال يناير الحالي.

تتناول الجلسة، الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، وآخرها العدوان على مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

