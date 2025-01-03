ألمانيا: توسيع البرامج المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أنه سيتم توسيع البرامج المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وشهد اليوم الجمعة، وصول وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية إلى العاصمة السورية دمشق، وفقا لما أفادت به وكالة أ.ف.ب للأنباء.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنها تريد مساعدة سوريا لتعود دولة فاعلة، ولفتت وزيرة الخارجية، إلى أنّ زيارتها لدمشق إشارة إلى بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا.

وواصلت: "نريد دعم الإدارة السورية الجديدة لانتقال شامل وسلمي للسلطة وإعادة الإعمار".

وتسعى ألمانيا إلى الحد من الضغوط الداخلية المرتبطة باللاجئين، لكن ذلك يتم في ظل سياق سياسي وإنساني معقد يشمل تحديات كبيرة على الأرض في سوريا.