ads
الجمعة 03 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

محطة روحانية للتزود بالطاعات.. 11 خطوة للتقرب إلى الله فى شهر رجب|شاهد

كيف تغتنم شهر رجب
كيف تغتنم شهر رجب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

شهر رجب من الأشهر الحرم ذات المكانة العظيمة في الإسلام، وهو فرصة سانحة للمسلمين لتعزيز علاقتهم بالله

يتسم هذا الشهر بأجوائه الروحانية التي تشجع على مضاعفة الأجر والثواب .

يمكنك خلال الشهر المبارك القيام بالأعمال الصالحة والتقرب إلي الله عن طريق:

1. تكثيف الأعمال الصالحة: زيادة الطاعات والعبادات لتحقيق التقرب إلى الله.


2. المواظبة على الطاعات: الاستمرار في أداء العبادات والاجتهاد فيها.



3. ترك الظلم: تجنب ظلم النفس والآخرين، واستثمار أوقات الشهر في الطاعة.


4. الإكثار من الصدقات: دعم المحتاجين وتطهير المال لتحقيق البركة.


5. كثرة الاستغفار: الإلحاح في طلب المغفرة من الله لتطهير النفس.


6. التوبة الصادقة: اغتنام الشهر كفرصة للرجوع إلى الله والتوبة عن الذنوب.


7.  صيام التطوع: الإكثار من صيام الأيام المستحبة، مثل الاثنين والخميس.


8. صلة الرحم: تعزيز العلاقات مع الأقارب وزيادة الترابط الأسري.


9. قراءة القرآن: تكثيف تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته.


10. إصلاح ذات البين: السعي لحل الخلافات ونشر السلام بين الناس.


11. طلب العلم: الاستفادة من الوقت في تعلم أمور الدين والدنيا.

 

https://youtube.com/shorts/n2O9eg3mbgs

 

شهر رجب صيام شهر رجب الأعمال الصالحة التقرب الى الله الأشهر الحرم صيام يوم عرفة صلة الرحم