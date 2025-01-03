موراتا يقود تشكيل ميلان أمام يوفنتوس في السوبر الإيطالي

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة يوفنتوس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

يواجه فريق ميلان، اليوم الجمعة، نظيره يوفنتوس على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر السعودي، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإسباني ألفارو موراتا تشكيل ميلان أمام يوفنتوس، بجانب كريستيان بوليسيتش، والجزائري إسماعيل بن ناصر.

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإيطالي 2024 للمرة الخامسة في تاريخها، بمشاركة 4 أندية، هم: ميلان، يوفنتوس، إنتر ميلان، وأتالانتا.

يواجه الفائز من مباراة ميلان ويوفنتوس، إنتر ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي، المقرر إقامته 6 يناير الجاري.

تشكيل ميلان لمواجهة يوفنتوس في السوبر الإيطالي

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إميرسون - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يوسف فوفانا - إسماعيل بن ناصر - تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - ألفارو موراتا - أليكس خيمينيز.