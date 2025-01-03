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الجمعة 03 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مندوب مصر بمجلس الأمن: إسرائيل تحاول تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسة التهجير القسري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد مندوب مصر أمام مجلس الأمن، السفير أسامة عبد الخالق، اليوم الجمعة، أنه على إسرائيل ضمان توفير الخدمات الطبية والغذاء، لسكان قطاع غزة.

وقال مندوب مصر أمام مجلس الأمن، إن إسرائيل تحاول تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسة التهجير القسري.

وطالب «عبد الخالق»، مجلس الأمن الدولي بإجبار إسرائيل على وقف هجماتها على المستشفيات في قطاع غزة.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بناء على طلب من الجزائر، التي تتولى رئاسة المجلس خلال يناير الحالي.

وتتناول الجلسة، الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، وآخرها العدوان على مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

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