مندوب مصر أمام مجلس الأمن: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

طالب مندوب مصر أمام مجلس الأمن، السفير أسامة عبد الخالق، اليوم الجمعة، بوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

وتابع مندوب مصر أمام مجلس الأمن، أن الاحتلال أخرج مستشفى كمال عدوان في غزة عن الخدمة نهائيًا.

وأشار «عبد الخالق»، إلى أن إسرائيل استهدفت البنية التحتية في قطاع غزة، واستهدفت المدنيين بشكل متعمد.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بناء على طلب من الجزائر، التي تتولى رئاسة المجلس خلال يناير الحالي.

وتتناول الجلسة، الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، وآخرها العدوان على مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.