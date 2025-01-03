فلاهوفيتش يقود تشكيل يوفنتوس أمام ميلان في السوبر الإيطالي

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

يواجه فريق يوفنتوس، اليوم الجمعة، نظيره ميلان على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر السعودي، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الصربي دوشان فلاهوفيتش تشكيل يوفنتوس أمام ميلان، رفقة التركي كينان يلدز ومانويل لوكاتيلي.

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإيطالي 2024 للمرة الخامسة في تاريخها، بمشاركة 4 أندية، هم: يوفنتوس، ميلان، إنتر ميلان، وأتالانتا.

يواجه الفائز من مباراة يوفنتوس وميلان، إنتر ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي، المقرر إقامته 6 يناير الجاري.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة ميلان في السوبر الإيطالي

حراسة المرمى: جريجوريو

خط الدفاع: سافونا - جاتي - كالولو - مكيني

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - كيفرين تورام - كووبميينيرز

وفي الهجوم: كينان يلدز - دوشان فلاهوفيتش - مبانجولا.