مندوب مصر أمام مجلس الأمن: يجب محاسبة إسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي

قال مندوب مصر أمام مجلس الأمن، السفير أسامة عبد الخالق، اليوم الجمعة، التفكيك المنهجي للنظام الصحي بشمال غزة يعرض الفلسطينيين للخطر.

وتابع مندوب مصر أمام مجلس الأمن، يجب إجراء محاسبة كاملة على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقاون الدولي الإنساني.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بناء على طلب من الجزائر، التي تتولى رئاسة المجلس خلال يناير الحالي.

وتتناول الجلسة، الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، وآخرها العدوان على مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.