دوري أبطال أفريقيا.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب 5 جويلية في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

شهد الشوط الأول استحواذ متبادل من الفريقين دون خطورة على المرمى.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة شباب بلوزداد مساء اليوم في دوري أبطال أفريقي

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح؛ - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد نبيل "كوكا" - كريم الدبيس

خط الهجوم: إمام عاشور - حسين الشحات - وسام أبو علي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد

يمكن مشاهدة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري فى دورى أبطال أفريقيا 2025 من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ترتيب مجموعة الأهلى



يحتل الاهلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط فيما يتواجد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي فى المركز الثانى برصيد 5 نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد 3 نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

غيابات الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق برحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء الجمعة المقبلة بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ضمت قائمة المستبعدين كل من عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ورضا سليم وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله.

حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يدير مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد طاقم حكام من الصومال كالتالي:

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان

المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي

المساعد الثاني: موليد راجي علي

الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد.