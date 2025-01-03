استقبال رسمي من مسئولي بيراميدز لبعثة الترجي التونسي.. صور

بتكليف من المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، حرص مسؤولو النادي على تنظيم استقبال رسمي لبعثة نادي الترجي التونسي الشقيق لدى وصولهم إلى القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال بعثة نادي الترجي لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، وفد من نادي بيراميدز يتقدمه شريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي، وقدم باقة ورود للبعثة، وأشرف على إنهاء كافة إجراءات الدخول حتى الوصول لفندق الإقامة في التجمع الخامس.