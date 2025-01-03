مقابل 50 مليون إسترليني.. عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن النجم المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، وقع على عقود انتقاله نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

يتألق مرموش خلال الموسم الجاري مع آينتراخت فرانكفورت، ولفت الأنظار إليه بقوة، ليتسابق كبار الأندية الأوروبية على ضمه سواء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو الميركاتو الصيفي المقبل.

انضم مرموش إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر في مايو 2023، قادمًا من فولفسبورج الألماني، وينتهي عقده مع ناديه الحالي في يونيو 2027 وفقًا لموقع ترانسفير ماركت الشهير، الذي حدد قيمة نجم المنتخب الوطني التسويقية بـ60 مليون يورو.

انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

أشارت العديد من الصحف البريطانية الى أن مانشستر سيتي يصب تركيزه على التعاقد مع عمر مرموش لتدعيم صفوف كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وأعلن محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، توقيع عمر مرموش على عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الحالي.

ولفت مراد إلى أن صفقة انتقال مرموش إلى السيتي بلغت 50 مليون يورو إسترليني، حصل عليها آينتراخت فرانكفورت، ليكون أول صفقات مان سيتي الشتوية.

سجل مرموش 13 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 15 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، ليسهم في احتلال آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة البوندسليجا.

ينافس عمر مرموش على جائزة هداف الدوري الألماني في الموسم الحالي، بعدما سجل 13 هدفًا، ليحتل المركز الثاني خلف المتصدر هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بفارق هدف وحيد.